وائل جسار يقدم شكرا خاصا لوزيرة الثقافة بحفله بمهرجان الموسيقى العربية

يواصل النجم وائل جسار حفله بمهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

وائل جسار يشكر وزيرة الثقافة

قدم جسار خلال الحفل، باقة من أجمل أغنياته، مثل «غريبة الناس، ومشيت خلاص، وخلينا ذكرى»، ووجه رسالة للجمهور قائلا: «للسنة الرابعة أتواجد في المهرجان وهذا دليل محبة من الجمهور المصري وأشكر القائمين على هذا الحفل الرائع وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة».

من المقرر أن يكمل «جسار» الحفل بتقديم أغنيات منها «بتوحشيني، و«موجوع»، و«مليون أحبك»، و«نخبي ليه»، و«مهما تقولوا»، و«النهاية واحدة»، و«حياتك يا حبيبي»، و«ألف ليلة وليلة» و«أسمر يا أسمراني»، و«خلينا بعيد» و«جانا الهوى».

تكريم رواد الحياة الفنية بمصر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

وكرم مهرجان الموسيقى خلال حفل الافتتاح 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي خلال حفل الافتتاح، وهم: الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق).

بالغضافة إلى تكريم الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر).

بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة (مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر)، الموسيقار خالد الأمير (مصر) والدكتور أشرف هيكل (مصر).