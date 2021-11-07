جابر عصفور: البيع والخبرة أولى للصيدلي من قراءته للقرآن أثناء عمله

أحدثت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، خلافا كبيرا بينه وبين الدكتور أسامة الأزهري، والتي عبر فيها الإعلامي عن استيائه من صيدلي دخل عليه الصيدلية ووجده يقرأ القرآن، وعلق قائلاً «بدل ما تقراء القرآن إقرا مراجع عن شغلك، عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات».

تعليق وزير الثقافة السابق على تصريحات إبراهيم عيسى

وفي هذا الصدد علق الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، قائلا إنه مع رأي الإعلامي إبراهيم عيسي، لأن مهنة الصيادلة أو أي مهنة تحتاج إلى خبرة، ولا بد من الممارسة وقراءة المراجع، كما أنه على المسلم أن يقرأ علوم ومراجع دينه.

الذي يعمل في الصيدلية الأولوية بالنسبة له هو البيع للناس

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، لـ «الوطن»، أنه بخبرته في الحياة يقول إن الرجل الذي يعمل في الصيدلية الأولوية بالنسبة له هو البيع للناس وزيادة خبرته في مجاله، وهذا أولى من قراءته للقرآن، موضحا أنه لا يبرر ترك الصلاة وقراءة القرآن، ولكن المنطق يقول ذلك، كما أن العمل عبادة والطبيب لا يمكنه ترك العملية لأداء الصلاة، بحسب تصريحاته.

غضب أسامة الأزهري من تصريحات عيسى

وغضب الدكتور أسامة الأزهري من تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى حول قراءة القرآن في العمل، ورد عليه في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرأه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم، وأنّ الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا.