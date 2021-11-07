وزير الأوقاف يحذر أئمة المساجد: من يجمع تبرعات يعرض نفسه للمسائلة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنبيها مشددًا على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف، بعدم تلقي أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى، وأمر بتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم في التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3- حساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده.

وأضاف وزير الأوقاف في تنبيهه، أنه لا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الديني يتم تعليقه بلوحة البيانات، مع التأكيد على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا.

وأشار إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.

وأهاب الوزير بأهل الفضل الكرام عدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى لأي من العاملين بالأوقاف.