وزير الأوقاف عن إزالة صناديق التبرعات: بعض الجماعات كانت تجمع أموالا من المساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تتجه إلى الدفع غير النقدي، لذلك قررت الوزارة إزالة صناديق التبرعات من المساجد، خاصة أن بعض الفترات شهدت جمع بعض الجماعات الأموال من خلال استغلال المساجد.

وأضاف جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، «أوجه حديثي لكل أهل الفضل، إياك أن تعطي مبلغا نقديا لأي حد في الجامع في إيده تحت أي مسمى، لأنك مش عارف هتقع في إيد مين ولا إزاي».

حسابان مركزيان للتبرع للمساجد

وتابع، بأن هناك حسابان مركزيان للتبرع بصفة عامة، الأول للبر والآخر لعمارة المساجد: «وإذا كان هناك مواطن يسكن بجوار مسجد ويرغب في المشاركة في تطويره، فإنه سيمكنه أن يتبرع عينيا وهو ما سيتم تسجيله في سجل وهو منظم بقواعد».

مجالس إدارات للمدارس

ولفت إلى أن هناك نوعين للمساجد: «لدينا مساجد مهمة يتم تشكيل مجلس إدارة يتكون من أهل الحي، ومن حق هذا المجلس فتح حساب باسمه بعد موافقة الوزارة.. عشان الدولة تبقى شايفة كل مليم داخل وطالع فين».

وأكد، أن فتح حساب في البنك يُعني أن كل الأجهزة الرقابية في الدولة يمكنها حساب القائمين عليه، وفقا للمصروفات والإيرادات، مشيرًا إلى أن هناك نوعين للتبرعات العينية، مثل المستهلكات والموكيت وأدوات النظافة، أما المكيفات والأجهزة غالية الثمن يجب أن تدخل عهدة مخزنية لضمان الاستمرار في المسجد وفقًا لآليات وضوابط.