«العربية»: بدء التحقيق في هجوم طائرة مسيرة على منزل الكاظمي

كشف ماجد حميد، مراسل قناة «العربية» الإخبارية في العاصمة العراقية بغداد، آخر التفاصيل عن إصابة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جراء هجوم استهدف منزله منذ قليل.

وقال «حمد» خلال اتصال هاتفي للقناة، إنَّ عملية استهداف منزل رئيس الوزراء تم بواسطة طائرة مسيرة، والمعلومات تشير إلى أن الطائرة سقطت على سطح المنزل، وبالتالي كان الاستهداف بشكل مباشر.

وأشار المراسل إلى أن هناك قوات أمنية مختصة بعملية المتفجرات وصلت إلى منزل رئيس الوزراء، وتقوم برفع أجزاء من الطائرة المسيرة، والقوات الأمنية أخذت إجراءات أمنية وقامت بإغلاق مداخل المنطقة وانتشار مكثف لجميع الشوارع والبوابات الخاصة للمنطقة.

وأكد أن رئيس الوزراء أصيب إصابة طفيفة جراء الهجوم وهو موجود في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وتجرى حاليا عمليات التحقيق بواسطة القوات الأمنية لمعرفة الجهة المتسببة من تسيير هذه الطائرة.

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة يعتقد أنها حاولت استهداف الكاظمي، فيما أشارت «العربية»، إلى سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل رئيس الوزراء العراقي

وسمع دوي انفجار في العاصمة العراقية «بغداد»، كما تم سماع إطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط المدينة حيث معظم المقرات الحكومية.

واستهدفت طائرة مسيرة مفخخة، في وقت سابق، منزل «الكاظمي»، في العاصمة العراقية «بغداد»، ما أسفر عن إصابة 10 عناصر من حماية منزل رئيس الوزراء العراقي، فيما تم نقل الكاظمي إلى المستشفى.

فيما قال مصدران أمنيان، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن صاروخا سقط على منزل الكاظمي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.