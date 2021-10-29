مهرجان بابل السنوي في العراق يعود بعد 19 عاما.. هاني شاكر يمثل مصر

بعد انقطاع دام 19 عاما، عاد مساء أمس مهرجان بابل السنوي في العراق، ليرى النور من جديد، بمجموعة من الحفلات الغنائية التي استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، ومثل مصر في مهرجان بابل السنوي في العراق، النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وشهدت الليلة الأولى تواجد اللبنانية حاتم العراقي، وشمس الكويتية، بالإضافة إلى أنشطة موسيقية أخرى غير الغناء.

واستقبل هاني شاكر، جمهوره بالعراق بسعادة كبيرة، معربا عن مدى حبه وامتنانه لجمهور العراق، وغنى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه، بالإضافة إلى أغاني قديمة لعبد الحليم حافظ وغيرهم من الفنانين القدامى.

حضور عدد كبير من جمهورالعراق بمهرجان بابل السنوي

وشهد الحفل حضور عدد كبير للغاية من شعب العراق، الذي افتقد المهرجان منذ فترة طويلة، ولكن كان هناك سوء تنظيم عانى منه العديد من حضور الحفل، بالإضافة إلى مشاكل في إنقطاع الصوت عدة مرات.

ويشهد اليوم الجمعة حفل نوال الزغبي والفنان صلاح حسن، وماهر احمد، أما غدا السبت، ثالث أيام المهرجان، سيغني كل من رحمة رياض، والسورية هالة القصير، والعراقي بسام مهدي.

واليوم الرابع سيشارك في إحياء حفلاته المطرب الشعبي أحمد شيبة، والعراقي ستار سعد، وفيفيان مراد.

حفلات مهرجان بابل السنوي

أما عن ختام حفلات المهرجان فسوف يحييها كل من: شذى حسون، وحسام الرسام، الذين يقدمون مجموعة من الأغاني العراقية لجمهور العراق.

وبجانب الحفلات الغنائية تشارك مجموعة من الفرق في الحفلات، من بينها الخشابة البصرية، والفرقة الكردية، وفرقة الرمادي للجوبي، وفرقة الفنون اللبنانية، والفرقة المصرية، والفرقة الأردنية، والسورية والفرقة الشعبية التركية والفرقة الروسية والفرقة الهندية.

مهرجان الموسيقى العربية

وبالتزامن مع ختام المهرجان، تفتتح مصر الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية بعدة حفلات كبرى، منها حفلات لسميرة سعيد وماجدة الرومي ووائل جسار وصابر الرباعي.