واشنطن: محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي عمل إرهابي

أعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم الأحد، إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واعتبرت المحاولة، عملاً إرهابياً واضحاً، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق، عمل إرهابي تدينه واشنطن بشدة، والذي كان موجها لقلب الدولة العراقية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنها تابعت بقلق الهجوم على منزل المسؤول العراقي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث» الإخبارية.

وأضافت الوزارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع العراق وتقف مع حكومته وشعبه، مضيفة أن واشنطن، عرضت المساعدة في التحقيق بالهجوم.

وأوضح برايس، أن «واشنطن شعرت بالارتياح عندما علمنا أن الكاظمي بخير ولم يصب بأذى».