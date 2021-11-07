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مقاطع فيديو توثق لحظة استهداف منزل «الكاظمي»

انتشار أمني حول بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد

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حسن رمضان، ووكالات
03:06 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
المنطقة الخضراء في بغداد

المنطقة الخضراء في بغداد

تداولت وسائل إعلام عراقية ونشطاء، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعرض «الكاظمي»، فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بـ استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في العاصمة «بغداد»، فيما قالت قناة «العربية الحدث»، إن رئيس وزراء البلاد، في مكان آمن، مشيرة إلى انتشار أمني حول بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قالت في وقت سابق، من اليوم، إن محاولة اغتيال فاشلة تعرض رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بـ بغداد.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، أن الكاظمي، لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة،  موضحة أن القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

«العربية الحدث»: محاولة الاغتيال جاءت بعد تهديدات من زعيمي ميليشيا سيد الشهداء والعصائب

بدورها، قالت «العربية الحدث»، إن محاولة اغتيال الكاظمي جاءت بعد تهديدات من زعيمي ميليشيا «سيد الشهداء» و«العصائب».

 

 

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