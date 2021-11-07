إعلان الطوارئ القصوى في بغداد عقب محاولة اغتيال فاشلة لـ الكاظمي

أعلنت السلطات العراقية، حالة الطوارئ القصوى في العاصمة «بغداد» عقب محاولة اغتيال فاشلة ضد رئيس وزراء البلاد، مصطفى الكاظمي، فيما قالت خلية الإعلام الأمني، إن رئيس الوزراء بصحة جيدة، ولم يكن موجودا بمنزله وقت وقوع الهجوم.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى ان الهجوم اسفر عن بعض الخسائر المادية، فيما قال الجيش العراقي، إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم يصب بأذى في الهجوم.