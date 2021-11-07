احتفالات مثيرة لرانيا يوسف في انتصارات الأهلي.. «رقص وملابس حمراء»

تصدرت الفنانة رانيا يوسف «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها عقب فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري.

لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو

وتحرص الفنانة رانيا يوسف عقب فوز الأهلي في البطولات المختلفة بتهنئته على طريقتها الخاصة، نستعرضها في التقرير التالي.

بـ «سلوبت» قصير ولونه أحمر على رمال أحد الشواطئ، نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها مهنئة النادي الأهلي بفوزه على الزمالك 5-3، معلقة: «ألف مبروك للنادي الأهلي».

الف مبروك للنادي الاهلي♥️♥️ pic.twitter.com/uCBFOILawx — Rania Youssef (@RaniahYousief) November 5, 2021

واكتفت رانيا يوسف بالاحتفال بصعود النادي الأهلي إلى دور النصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعد هزيمة فريق صن داونز بثلاثية مقابل هدف، حيث أشارت خلال حسابها بـ«تويتر» إلى النادى الأهلى بايموشن الأقوياء والتصفيق الحاد.

هما دول الأبطال

«دوري أبطال أفريقيا.. السوبر الأفريقي.. الدوري المصري.. كأس مصر.. ثالث العالم»، بهذه الكلمات حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة النادي الأهلي بتتويجه ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في مايو الماضي، مضيفة: «المهمة تمت بنجاح».

لما الاهلي بيلعب الدنيا بتحلو مبرروك الاهلي ???? pic.twitter.com/UDUPwbHRYA — Rania Youssef (@RaniahYousief) February 11, 2021

وعقب تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية فبراير الماضي، شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها عبر حسابها الشخصي على «تويتر» مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بعد فوز الأهلي معلقة: «لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو.. مبروك الأهلي».

كما شاركت الفنانة رانيا يوسف، الاحتفال بفوز النادي الأهلي على فريق سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الممتاز، وكتبت عبر حسابها على تويتر: «هما دول الأبطال.. يلا يا أهلي».