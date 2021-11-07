مقتدى الصدر لـ الكاظمي: ندعم سيادة العراق

أكد زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، لرئيس وزراء البلاد، مصطفى الكاظمي في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الأخير، فجر اليوم الأحد، دعمه لسيادة العراق.

ووصف الصدر، في اتصال هاتفي مع الكاظمي،، محاولة الاغتيال الفاشلة، بـ الإرهابي.

ووجه زعيم «التيار الصدري»، انتقادا لاذعا إلى من وصفها بـ قوى اللادولة، في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لـ إيران، فيما قال في وقت لاحق على حسابع على موقع التدوينات القصيرة « تويتر»، إن محاولة الاغتيال الفاشلة هي استهداف واضح وصريح لأمن البلاد واستقراره، تهدف إلى ارجاعه إلى حالة الفوضى، لكي تسيطر عليه قوى اللادولة.

ودعا الصدر، القوى الأمنية إلى أخذ زمام المبادرة، حتى يتعافى البلاد ويعود قويا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث» الإخبارية.

رئيس إقليم كردستان العراق: العمل الارهابي يهدد أمن واستقرار البلاد

من جانبه، دان رئيس إقليم كردستان العراق، محاولة اغتيال الكاظمي الفاشلة، وقال إن العمل الارهابي تطور خطير ويهدد أمن واستقرار العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف نيجرفان بارزاني، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن العمل الإرهابي وينذر بعواقب وخيمة، داعيا الجميع الى ضبط النفس والتهدئة.

رئيس الوزراء العراقي: أنا ومن يعمل معي بـ ألف خير

وكان الكاظمي، دعا في وقت سابق، الجميع في العراق، إلى الحوار الهادف والبناء من اجل بلاده ومستقبله،مضيفا في كلمة، إن منزله تعرض إلى عدوان جبان، موضحا:«أنا ومن يعمل معي بألف خير».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في فيديو على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وعبر تأسيس مستقبل أفضل لكل العراقيين»،

وكانت خلية الاعلام الامني العراقية، اعلنت في وقت سابق، أن الكاظمي تعرض الى محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مقر إقامته في المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة «بغداد»، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا».

وأضافت خلية الأعلام الأمني، في بيان، فجر اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي، لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.