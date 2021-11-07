العراق يعلن تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة

أعلن بيان رسمي عراقي، عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن خبراء متفجرات وصلوا إلى منزل رئيس الوزراء العراقي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، إن «الكاظمي»، لم يصب بأي أذى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة، مضيفة أنه بصحة جيدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث» الإخبارية.

واستهدفت طائرة مسيرة مفخخة، في وقت سابق، منزل «الكاظمي»، في العاصمة العراقية «بغداد»، ما أسفر عن إصابة 10 عناصر من حماية منزل رئيس الوزراء العراقي، فيما تم نقل الكاظمي إلى المستشفى.

فيما قال مصدران أمنيان، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن صاروخا سقط على منزل الكاظمي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.