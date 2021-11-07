بحيرات صناعية لحماية جنوب سيناء من السيول بسعة 7 ملايين متر مكعب

قال المهندس أحمد فهمي، مدير عام المياه الجوفية بجنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الأحد، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري افتتح أمس جزءا من مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، ضمن أعمال المرحلة الثانية التي بلغت تكلفتها ما يقرب من 870 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات الحماية افتتحت في مدينتين فقط، هما طور سيناء وطابا، لافتا إلى أن مشروعات الطور تكلفت 245 مليون جنيه، وهي من أكبر المشروعات التي جري تنفيذها لحماية مدينة الطور والطريق الدولي الجديد.

7 ملايين متر مكعب سعة تخزين البحيرات

وقال مدير عام المياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، إن الأعمال التي اُفتتحت أمس، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، تمت داخل 7 أودية وهي ميعر، والأعوج، واملاحة، والثمان، واسلا، وحبران، وبدر، وتقع شرق الطريق الدولي الجديد، بتكلفة إجمالية نحو 245 مليون جنيه، وتشمل إقامة 3 سدود، و5 بحيرات صناعية، وسعة تخزينية 7 ملايين متر مكعب.

وأكد أن أعمال الحماية تضمنت إنشاء بحيرات صناعية وحواجز وسدود، وإنشاء بحيرة وحاجز في وادي إسلا، وبحيرة وحاجز في وادي الثمان، من ضمن البحيرات الخمس.

سدود وبحيرات طور سيناء

يذكر أن مدينة طور عاصمة محافظة جنوب سيناء تعرضت لسيول العام الماضي، لذا وُضعت على خارطة وزارة الري لتنفيذ مشروعات لحمايتها، حيث تم إنشاء بحيرة وادي الاعوج، لحماية طريق النفق شرم الشيخ، وتخزين ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب، وإقامة سدين في وادي ميعر 1و2 بسعة تخزين 200 ألف متر مكعب من المياه، وهما يحميان قرية ميعر، إضافة إلي حماية المنشآت الموجودة في مدخل مدينة الطور، وزيادة الماء داخل الخزان الجوفي ، بحيرة اسلا أكبر بحيرة صناعية سعة تخزين 3 ملايين متر مكعب.