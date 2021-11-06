وزير الري يفتتح أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، عددا من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، حيث قام بافتتاح 8 أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول، وهي عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه، كما تم افتتاح 65 من أعمال «حماية طابا» من أخطار السيول، وهي عبارة عن 4 بحيرات صناعية، و11 قناة و44 حاجز توجيه، و2 حوض تهدئة، و4 حاجز إعاقة، بتكلفة نحو 132 مليون جنيه.

تنفيذ العديد من أعمال الحماية في محافظة جنوب سيناء

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أنه تم خلال السنوات الماضية، ويجرى حاليا، تنفيذ العديد من أعمال الحماية في محافظة جنوب سيناء، حيث تبلغ أعداد أعمال الحماية المنفذة (365) منشأ بتكلفة تصل إلى (660) مليون جنيه، وجارِ العمل في تنفيذ (102) منشأ بتكلفة تصل الى (870) مليون جنيه.

بدء إنشاء بحيرة صناعية في سيناء

وعلى صعيد شبة جزيرة سيناء، يتم حاليا تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد (7) أحواض تهدئة بمنطقة «أولاد علي» بوادي العريش، لحماية مدينة العريش، وإنشاء عدد (10) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وحماية وادي غرندل، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الاسفل من وادي بعبع، وعملية تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي النفق- شرم الشيخ بمخرج وادي بعبع، بالإضافة لعدد من الأعمال الجارية بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهي: عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد (10) خزانات أرضية قائمة على روافد وادي الجرافي.

طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول

وأشار الدكتور عبد العاطى لحدوث طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول، خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كان عدد أعمال الحماية قبل عام 2016 (372) منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى (613) مليون جنيه، وفي المقابل تم وجارِ تنفيذ (1054) منشأ منذ عام 2016 حتى تاريخه بتكلفة تصل إلى حوالي 4.30 مليار جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا الملف الهام بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة، وينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتحدث السيول على فترات متباعدة، وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.