«الثروة السمكية»: توزيع 11 طنا من الأسماك المدعمة على منافذ طور سيناء

قال المهندس صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إن موسم صيد الشنشولا، بدأ يوم 29 من الشهر الماضي، بعد توقف دام أربعة أشهر، بسبب قرار منع الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مشيرا إلى أن موسم الصيد يبدأ في الظلام، وليس في ضوء القمر.

وأضاف المراغي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ميناء الصيد البحري بمدينة الطور، حصل هذا الشهر على نحو 11 طن من الأسماك المدعمة، التي تقدم للمواطنين في منافذ البيع بأسعار لا تزيد عن 8 جنيهات للكيلو.

توزيع الأسماك في طور سيناء

وأكد مدير عام الثروة السمكية بالمحافظة، أن حصة الأسماك حصة ودية تحصل عليها المحافظة، ونسبتها لا تتعدى 5%، هذه الحصة يجري توزيعها على منافذ الطور عاصمة جنوب سيناء، وهي شركة التسويق.

مراكب الشنشولا تعمل في الظلام

وقال المراغي، أن مراكب الشنشولا، هي مراكب تعمل مرتين في الشهر، وهي فترة الظلام، حيث تقوم المراكب إطلاق أنوار صادرة من كشافات عملاقة، تتجمع حولها الأسماك العائمة وهي الباغة، الشك، الكسكمري، ثم يتم إطفاء الأنوار تدريجيا بعد إلقاء الشباك حول منطقة تجمع الأسماك، ويتم سحب الشباك بطريقتين أما يدويا أو باستخدام ونش.

وأشار إلى أن المركب به ثلاجات حفظ الأسماك، وتكون أسفل المركب، ومزودة بكل وسائل التبريد التي تحفظ الأسماك.