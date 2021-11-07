«حياة كريمة رقمية» ندوة لنشر ثقافة التكنولوجيا بالقليوبية بحضور 70 مواطنا

تواصل مؤسسة حياة كريمة خدماتها في المحافظات بهدف تحسين مستوى المعيشة، وأوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، فقد عقد بمدرسة منشأة الكرام الابتدائية ندوة «حياة كريمة رقمية»، بحضور عدد 70 مواطنا من أهالي القرى، وقد اشتملت الندوة على المحاور الثلاث لـ«حياة كريمة رقمية»، وهي محور نشر الثقافة الرقمية، ومحور المهارات الرقمية، وأخيراً محور التمكين الإقتصادي الرقمي.

مناقشة الحضور حول المشروعات القائمة بقرى منشأة الكرام

وقد تم مناقشة الحضور حول المشروعات القائمة بقرى منشأة الكرام، والخدمات الجاري توصيلها، وأبدى الحضور ترحيبهم بكافة الخدمات المقدمة تحت مظلة «حياة كريمة»، سواء على جانب البنية النحتية أو جانب بناء الإنسان.

حضر الندوة أستاذة ولاء صلاح، مدير مكتب التواصل المجتمعي بديوان عام محافظة القليوبية، ومنسق «حياة كريمة رقمية» بالمحافظة، وأستاذة هند جلال محمد، منسق العمل الميداني لمؤسسة «حياة كريمة»، وأستاذة نعمات مهدي، نائب رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.

قوافل تنموية وصحية تستهدف أهالي مرسى مطروح

ومن ناحية أخرى وجهت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتنظيم قوافل تنموية وصحية تستهدف أهالي مرسى مطروح، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقالت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى الاتفاق بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه قوافل مشتركة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية حتى تتكامل الجهود في توفير كافة الخدمات في جميع التخصصات الصحية والتعليمية.

وأوضحت أن القوافل تشمل أيضًا سلات غذائية وبطاطين، علاوة على التوعية الصحية السليمة في مواجهة فيروس كورونا وتوزيع حقائب نظافة شخصية وتعقيم ومنظفات، مضيفة أن القافلة وزعت حقائب مدرسية بمشتملاتها لطلاب بعض المناطق الأولى بالحماية، وذلك تأكيداً على مبادئ تكافؤ الفرص التعليمية التي تنتهجها الوزارة منذ بداية عام 2020 التي وجه بها السيد الرئيس لتوفير خدمات التعليم للجميع، وذلك انعكاساً لممارسات العدالة الاجتماعية التي تتباها الدولة لكافة فئاتها.