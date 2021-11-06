التضامن توجه قوافل تنموية إلى أهالي مرسى مطروح ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وجهت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتنظيم قوافل تنموية وصحية تستهدف أهالي مرسى مطروح، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توفير الخدمات في جميع التخصصات الصحية والتعليمية

وقالت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى الاتفاق بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه قوافل مشتركة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية حتى تتكامل الجهود في توفير كافة الخدمات في جميع التخصصات الصحية والتعليمية.

وأوضحت أن القوافل تشمل أيضًا سلات غذائية وبطاطين، علاوة على التوعية الصحية السليمة في مواجهة فيروس كورونا وتوزيع حقائب نظافة شخصية وتعقيم ومنظفات.

وأضافت أن القافلة وزعت حقائب مدرسية بمشتملاتها لطلاب بعض المناطق الأولى بالحماية، وذلك تأكيداً على مبادئ تكافؤ الفرص التعليمية التي تنتهجها الوزارة منذ بداية عام 2020 التي وجه بها السيد الرئيس لتوفير خدمات التعليم للجميع، وذلك انعكاساً لممارسات العدالة الاجتماعية التي تتباها الدولة لكافة فئاتها.

كما أشادت «القباج» بجهود المجتمع المدني، معربة عن سعادتها البالغة بأن تتعاون مع الجمعيات الأهلية في جميع المشروعات القومية، مشددة على أن الجمعيات الأهلية لها كثير من النجاحات التي نفخر بها جميعاً.

توفير أوجه الدعم للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر

ومن جانبه، صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، بأنه سوف ينظم قوافل طبية مجانية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة أجهزة الدولة، وذلك انطلاقا من دور الجمعية لمساعدة القطاع الصحي في توفير الخدمات الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء وأهالي محافظات الجمهورية.

وأشار إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على تقديم خدمات مختلفة تتضمن قوافل تنموية تشمل خدمات صحية وغذائية وبطاطين ومهمات إغاثية، استمرارًا لجهود الدولة والمجتمع المدني للوصول للمجتمعات المحلية النائية وللمجتمعات الأولى بالحماية في مختلف مراكز ومدن وقرى الجمهورية.