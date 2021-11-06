«حياة كريمة»: ننفذ مشروعات صرف صحي في 81 قرية بمركزي الشهداء وأشمون

كشف المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنوفية، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل بعض المدراس في قرى مركزي أشمون والشهداء، وكذلك بعض مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في المرحلة الأولى.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية

وأضاف منسق مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تشهد تنفيذ مشروعات في شتى المجالات لتغير شكل القرى وتقديم الدعم والمساعدة من قبل الدولة لإظهارها بالمظهر اللائق، موضحا أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها مشروعات الصرف الصحي في 81 قرية بمركزي الشهداء وأشمون بالمنوفية، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي لنفس عدد القرى في المركزين.

وأوضح محمد ربيع منسق المبادرة الرئاسية بالمنوفية، أن من بين المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في المنوفية، المجمعات الخدمية والزراعية والطبية التي ستقدم الخدمات لأهالي القرى وتخفف الضغط علي المدن، مضيفا أن من بين المشروعات رصف الطرق.

«حياة كريمة» في المنوفية تتكلف 9 مليارات جنيه

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» الجاري تنفيذها في المرحلة الأولى في مركزي أشمون والشهداء تقدر تكلفتها بـ9 مليارات جنيه، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم كل أشكال الدعم من أجل نجاحها.