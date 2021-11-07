بدء تشغيل مستشفى الإصابات الجامعي الجديد بأسيوط اليوم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، بدء تشغيل مستشفى الإصابات الجامعي الجديد، وافتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى، ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المستشفى من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالى المحافظة.

جاء ذلك ذلك بحضور عدد من النواب لمختلف القطاعات، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

العيادات تستقبل نحو 200 مريض يومياً

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن العيادات الخارجية تشغل طابقا بالكامل من طوابق المستشفى، ومن المقرر أن تستقبل نحو 200 مريض يومياً من المترددين على عيادات قسم العظام بدلا من المقر السابق للعيادات بالمستشفى الرئيسي والمجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأشعة التشخيصية المتخصصة.

تحسين الخدمة الصحية لأهالي أسيوط

وأكد أن هذه خطوة هامة من أجل استقبال أكبر عدد من المرضي وأهالي أسيوط من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة من أجل المرضى، والعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة، مع توفير أوجه الرعاية الصحية خاصة في التخصصات الطبية التي يحتاجها أهالي المحافظة.

وأشار إلى أن قسم العظام من الأقسام المهمة في الجامعة والتي تستقبل عدد كبير من المرضى، خاصة كبار السن يحتاجون دائماً إلى هذا التخصص، حيث تم مد العيادة بأحدث الأجهزة الطبية من أجل تقديم أفضل الرعاية الطبية.