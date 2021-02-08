اختيار مدير مستشفى الإصابات بأسيوط عضوا بالجمعية الدولية لتثبيت الكسور

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اختيار الجمعية الدولية لتثبيت الكسور Ao Foundation، للدكتور أسامة فاروق، الأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور بكلية الطب ورئيس وحدة إصابات العظام والمدير التنفيذي لمشروع الإصابات والطوارئ الجامعي، ليكون عضوا في اللجنة الاستشارية العالمية للعلوم الإكلينيكية والتابعة للجمعية.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أسامة فاروق على هذا المنصب الدولي المتميز، وهو ما يُعد إضافة جديدة لاسم جامعة أسيوط، وتأكيدا على قوة وتميز قسم العظام بالجامعة، الذي يضم قامات علمية مرموقة، لهم بصمات بارزة في تخصصاتهم على مستوى الوطن العربي والدول الأجنبية.

وأعرب الدكتور أسامة فاروق عن سعادته بهذا المنصب الدولي الهام، واختياره عضوا في اللجنة الاستشارية للعلوم الإكلينيكية للجمعية الدولية لتثبيت الكسور، التي من المقرر أن تختص عضويته بتمثيل المتخصصين فى مجال جراحة الإصابات، حيث تعمل اللجنة الاستشارية بدعم المشروعات البحثية الإكلينيكية، لاستخلاص النتائج المبنية على الدليل.

وأشاد بأهمية مكانة ودور الجمعية، التي تعد واحدة من أكبر الجمعيات الطبية المتخصصة فى هذا المجال، ومقرها في سويسرا، التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1958 ومنذ تأسيسها، تقوم الجمعية بدور رائد في نشر هذه المفاهيم الجديدة، واشتهرت كمؤسسة تعليمية وابتكارية وبحثية رائدة على مستوى العالم، ومتخصصة في علاج الإصابات وأمراض العظام والجهاز الحركي، وساهمت بدور فاعل ومثمر في تطوير الأساليب الجراحية، وأحداث طفرة في علاج تثبيت الكسور وجراحة العظام، والمساعدة في تحسين نتائج علاجها لملايين المرضى.

وأشار الدكتور أسامة فاروق إلى رئاسته للقسم المصري في الجمعية الدولية لتثبيت الكسور لفترتين متتاليتين من عام 2014 إلى عام 2020، وهى الفترة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتكثيفاً للدورات التدريبية وصعود مصر إلى المركز الثامن عالمياً من حيث عدد الأعضاء.