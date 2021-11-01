جامعة أسيوط تحتفل بالتميز المعملي غدا

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط احتفالية «يوم التميز المعملي»، غدا الثلاثاء والتي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الجامعة ، والمقرر عقدها بمركز المؤتمرات بالقاعة الثمانية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على القوة المعملية الكبرى التى تمتلكها كليات الجامعة، فضلاً عن زيادة الأجواء التنافسية بين المعامل المختلفة والتى تضمها كليات الجامعة .

تكريم إدارة الجامعة لمجهوداتها فى دعم المعامل ورفع كفاءتها

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق أعمال الاحتفال، في بيان صحفي، أن الاحتفالية تتضمن عدداً من الفقرات التي تبدأ بمرور المشاركين على عدد من الملصقات التي قامت بإعدادها الكليات المشاركة في الاحتفال وعددها 12 كلية وتحتوي أهم المعامل التي تضمها كل كلية وإمكانيات المعمل وأهميته، ثم يعقب ذلك الافتتاح الرسمي للاحتفال والذي يتضمن عرض فيلماً تسجيلياً عن المعامل والمختبرات بالجامعة وزيارة لجنة التقييم للمعامل والمختبرات، بالإضافة إلى لقاء تأبين لروح الراحلة الدكتورة منى المهدى الأستاذ بكلية الصيدلة.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن الاحتفال سيتضمن تكريم لإدارة الجامعة لمجهوداتها فى دعم المعامل ورفع كفاءتها، وكذلك تكريم لجنة تقييم المعامل والمختبرات، ثم تكريم المعامل والمختبرات المتميزة سواء بحثية أو طلابية أو خدمية وكذلك تكريم القائمين على إدارة المعامل والمختبرات.

جامعة أسيوط تفوز بالمركز الأولى فى تطبيق الإختبارات الإلكترونية

ومن جانب آخر، فاز مركز القياس والتقويم بالجامعة بالمركز الأول فى تطبيق الاختبارات الإلكترونية وهي الثقافة الجديدة والتي نجحت الجامعة فى تطبيقها وحققت أعلى مستويات الجودة فى العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد مصطفى حمد مدير مركز القياس والتقويم في الملتقى الخامس لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية بمدينة السادات تحت عنوان «قياس نواتج التعلم المستهدفة فى ضوء نظم التقويم الحديثة».

وأكد الدكتور محمد مصطفى حمد عن فخره بتكريمه ضمن أعمال الملتقى وذلك لجهده المتميز في نجاح مشروع القياس والتقويم واعتباره من المراكز المتميزة على مستوى الجامعات المصرية ، مضيفاً ان تجربته المبتكرة فى التصحيح الآلي لطلاب ذوى الإعاقة البصرية قد حازت على إشادة واستحسان كافة الخبراء المشاركين فى الملتقى وتم اعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الجامعات المصرية فى هذا المجال ، كما أضاف ان الملتقى قد أوصى بتعميم تجربة جامعة أسيوط فى التصحيح الآلي للمكفوفين على مستوى الجامعات المصرية .