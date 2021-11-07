مستشار الرئيس: الرعاية الصحية مكون أساسي لـ«حياة كريمة» وتنهي معاناة المواطن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنَّ القوافل الصحية التي انطلقت أمس بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» تأتي للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، موضحًا أنَّها ترفع معاناة كبيرة عن المواطنين، موضحًا أنَّ أي مريض يعاني من مشاكل صحية في التخصصات التي تشملها المبادرة يتمّ تشخيصه وعلاجه، متابعًا «في حالات مرضية مبتكونش عارفة إن عندها بعض الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر، فاكتشاف هذه الأمراض بمرحلة مبكرة مهم، ويتم علاجه مبكرًا لوقاية المريض من المضاعفات».

معظم حالات الفشل الكلوي سببها الضغط والسكر

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ معظم حالات الفشل الكلوي يكون سببها مرضي الضغط والسكر، مشيرًا إلى أنَّ الرعاية الصحية مكون أساسي من مكونات مبادرة «حياة كريمة»، فمن أولويات المبادرة رعاية صحية ذات مستوى رفيع وخدمة جيدة وبجودة عالية، بحيث يتلقي المريض الرعاية الكاملة في التشخيص والعلاج لرفع المعاناة عن المرضى والحد من انتشار الأمراض المزمنة.

الكشف على المواطنين بالمجان

واستكمل «تاج الدين»، أنَّه يتمّ توقيع الكشف على المواطنين بالمجان في هذه القوافل المجانية، ويتمّ اكتشاف المرض وتشخيصه ووضع العلاج للمريض وقد يحتاج تدخلات جراحية أو إجراء أشعة أو غيره من التدخلات الطبية الأكثر تطورا، وفي هذه الحالات يتمّ تحويل المريض للجهة التي من الممكن علاجه بها، سواء المستشفى الجامعي أو مستشفى وزارة الصحة أو مركز متخصص بحيث يتم استكمل العلاج أو عمل الجراحات المطلوبة له.

وشرح مستشار رئيس الجمهورية أنَّ ما تمّ إنجازه بقوائم الانتظار أمر عظيم للغاية، فقد تمّ تقليل قوائم الانتظار لنحو آلاف الحالات، مما يزيل معوقات عن المرضى ويمنع مضاعفات كثيرة.