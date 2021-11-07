الأمن يطارد تجار المخدرات في الإسماعيلية وسقوط تشكيلين لبيع الشابو

كثفت مديرية أمن الإسماعيلية حملاتها خلال الأيام الماضية، لضبط العناصر المروجة للمواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو الذي انتشر خلال الفترة الماضية.

وانتشرت الأقوال الأمنية في شوارع المحافظة، بعد حادث الإسماعيلية البشع الذي أسفر عن مقتل مواطن في أحد الشوارع ذبحا، فيما استهدف رجال المباحث الجنائية المتهمين في عدة حملات وأكمنة لهم.

سقوط عاطلين بنصف طن حشيش في «كارتة» الإسماعيلية

وتمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من القبض على عاطلين، خلال محاولتهما تهريب كمية كبيرة من الحشيش على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

ووردت معلومات إلى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية من اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية، تفيد باتجار شخصين في الحشيش على نشاط واسع وتحديد هويتهما وأماكن تحركهما.

واستهدفت قوة شرطية المتهمين خلال عبورهما من محطة تحصيل الرسوم، وباستيقاف السيارة وتفتيشها عُثر بداخلها على كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وقالت المصادر، إن الكمية المضبوطة وصلت إلى نصف طن تقريبا، فيما تحفظت الشرطة على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط تشكيلين تخصصا في تجارة الشابو

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تشكيل عصابي مكون من شخصين، لهما معلومات جنائية، لاتجارهما بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالترويج للمخدر، والتحرك به في سيارة ملاكي تخص أحدهما على صغار التجار.

واستهدفت حملة مكبرة المتهمين على أحد الطرق الزراعية قرب مدخل المدينة، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على كمية من مخدر الآيس «الشابو»، زنة 3 كيلو جرامات.

كما نجحت حملة أخرى منفصلة في استهداف شخصين آخرين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، لتأكيد التحريات الخاصة باتجارهما في المواد المخدرة.

وبتفتيش السيارة، عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس «الشابو» زنة 4 كيلو جرامات، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.