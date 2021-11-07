إعادة فتح طريق الإسماعيلية أمام حركة المرور بعد تلاشي الشبورة

قررت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسماعيلية أمام حركة المرور، بعد انقشاع الشبورة.. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.

قانون المرور الجديد

وفي سياق متصل، وضع قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لكل من يخالف اللوائح، خلال السير بكافة الطرق والمحاور في جميع أنحاء الجمهورية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين من حوادث الطرق.

أما عن أبرز العقوبات التي فرضها قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1973 على المخالفين من السائقين، التي تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه، جاءت على النحو التالي:

- 2000 جنيه غرامة لتركيب زجاج «فامية» ونفس القيمة في حالة مخالفة الإضرار البيئي، وكذلك مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار فيها.

- 300 جنيه غرامة لعدم وجود طفاية في السيارة.

- استخراج رخصة قيادة بديلة عن الرخصة التي تم إلغاؤها، مع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه.

- غرامة تتراوح بين 300 و1500 لعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- غرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، لاستعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

- غرامة تصل إلى 1500 جنيه على السير بدون فرامل.

- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه في حالة الاعتداء على رجال المرور.

- غرامة من 200 إلى 2000 جنيه إذا ترك السائق المركبة، وسبب ذلك عطلا في حركة المرور.

غرامة 5 آلاف جنيه للسير عكس الاتجاه

- فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، في حالة عدم اتباع تعليمات رجل المرور.

- غرامة ما بين 500 إلى 1500 جنيه للسير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة تؤثر على البيئة تتراوح الغرامة في تلك الحالة.

- غرامة من 300 إلى 1500 جنيه لجريمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

- غرامة 5 آلاف جنيه السير عكس الاتجاه.

- غرامة 1000 جنيه على عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

_ غرامة من 500 الى 100 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور في إرشادهم عن قائد المركبة تتراوح الغرامة

_ غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه في حالة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.