7 خطوط سرفيس داخلية بمدينة الغردقة.. وخط جديد للجامعة

أجرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت، تحديثا على اللافتات التي توضح أماكن خط سير السيارات بموقف السرفيس بشارع المصالح، والتي تضم 7 خطوط سرفيس داخلية وسط مدينة، وذلك تيسيرا على المواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

7 خطوط سرفيس داخلية بالغردقة

يقع موقف السرفيس بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة ويضم 7 خطوط سرفيس داخلية هي:

- الخط الأول هو «الدهار - عرابية»، ويبدأ بموقف السرفيس مرورا بشارع مجاهد ثم شارع التربية والتعليم ثم ميدان الدهار ثم شارع المستشفى ثم شارع الكورنيش حتى ميدان السقالة والعودة.

- الخط الثاني هو «الدهار - الأحياء»، ويبدأ بموقف السرفيس ثم شارع الحجاز ثم كلية تربية ثم شمال الأحياء ثم الفيروز ومنطقة مساكن مبارك 11 و12 و13 مساكن الجيش والعودة.

- الخط الثالث هو خط «حفر الباطن»، ويبدأ بموقف السرفيس ثم ميدان التقوى ثم السجل التجاري وبنزينة الكرنك حتى منطقة حفر الباطن والعودة.

- الخط الرابع هو خط "الدهار أبو عشرة»، ويبدأ بالموقف ثم شارع الحجاز وموقف البيجو، ومنطقة الشيخ شحات ثم أبو عشرة والعودة.

- الخط الخامس هو خط «الدهار السقالة المدارس»، ويبدأ بالموقف ثم ميدان الدهار ثم شارع النصر وميدان اكا ثم شارع المدارس والعودة.

- الخط السادس «خط القرى»، ويبدأ بالموقف ثم شارع الحجاز ثم شارع المطار حتى القرى جنوب مدينة الغردقة والعودة.

- الخط السابع هو «خط الدهار السقالة»، ويبدأ بالموقف ثم ميدان الدهار ثم شارع النصر، وميدان السقالة ثم شارع شيراتون ثم الهضبة والعودة.

- خط جديد لخدمة طلاب جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

ومن جانبه وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير خط مواصلات منتظم لخدمة طلاب جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، تخفيفا لمعاناة الطلاب، وذلك لعدم وجود خط مباشر لها، مما يؤثر على حضور الطلاب وانتظامهم في الدراسة، وتم تحديد مواعيد منتظمة لحركة الميكروباصات، كما وفرت الجامعة اتوبيسان لنقل الطلاب على مدار اليوم.