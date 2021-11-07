إزالة 70 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ورؤساء الوحدات المحلية القروية؛ لتنفيذ إزالة ورفع 70 حالة تعد، ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وردع كافة المخالفين بإحالتهم إلى النيابات العسكرية.

محافظ الغربية يوجه بإزالة 70 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة

كما أسفرت تلك الحملات التي أجريت تحت اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، عن إزالة 41 مبنى بإجمالي مساحة 105.5 متر مربع، و29 تعديًا على أراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و4 قراريط، وذلك في إطار أعمال الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

حملات مكبرة للجهات التنفيذية لإزالة التعديات علي أملاك الدولة

كما باشر رئيس المدينة العمالية، أعمال المرحلة الثالثة للحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية وهندسة ري بحري زفتي وبشيش وغرب المحلة، تحت إشراف المحاسب سعد نصر وعلاء النمر وحيدر عطا الله نواب رئيس رئاسة مجلس المدينة العمالية.

وجرى إزالة 16 حالة تعد بمساحة 333 مترا مربعا، و25 حالة أخرى بمساحة 718،5 متر مربع بأراضي وأملاك الري والصرف عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وأكشاك ومباني عشوائية مغطاة بالصاج وتعديات على حرم الطريق العام.