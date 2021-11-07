دول الخليج تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

أدانت المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولة الاغتيال الفاشلة التي نجا منها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.

الخارجية السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

وكانت الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا عقب محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق قالت فيه: «إن المملكة تدين بشدة للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد وقوفها صفا واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعبا، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه».

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين محاولة الاغتيال

من جهته قال نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، في بيان له أنّه يدين أيضا ما أسماها «محاولة الاغتيال الآثمة» والتي استهدفت رئيس وزراء العراق وتم تنفيذها بواسطة طائرة مسيرة.

المحاولة تمس أمن دول الخليج

وقال الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، إنّ مثل تلك الاعتداءات الإجرامية تستهدف أمن العراق واستقراره، مؤكدا على رفضه لها لأنه يمثل تهديداً لأمن دول المجلس الخليجي، كما عبّرعن تضامن مجلس التعاون مع العراق وشعبه للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

محاولة اغتيال بطائرة مسيرة

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة ليلية أمس، حيث استهدفت طائرة مسيرة مقر إقامته، إذ حامت الطائرة في محيط مقر إقامته في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، ورغم إطلاق طاقم الحماية النار عليها لإسقاطها إلا أنّه لم يتمكن من ذلك.

ومع اقترابها من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

ووفقا لمعلومات RT، فإن المكان الذي استهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.