الرئيس العراقي: محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي تجاوز خطير وجريمة نكراء

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي، تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق البلاد، ويستوجب وحدة الموقف في مواجهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه.

وأضاف «صالح»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه لا يمكن أن نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري.

تحقيق موسع بعد استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، فتح تحقيق عالي المستوى باستهداف منزل رئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها فجر اليوم الأحد، وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية العراقية «نينا»، إن الأوضاع الأمنية مستقرة والقوات المسلحة تمارس دورها دون ضغوط.

كما أكد اللواء الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية العراقية قادرة على درء المخاطر، مؤكدا أنها ستطارد كل من يحاول المساس بأمن الدولة.

وتعرض «الكاظمي»، فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة الخضراء

من جانبه، أكد مصدر أمني عراقي، على تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة الخضراء ومحيطها، موضحا لوكالة «نينا» العراقية، أن دخول المنطقة يقتصر على حاملي الباجات الخاصة بالمنطقة، مع تفتيش دقيق وانتشار أمني مكثف في جميع بواباتها.

من جانبه، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، إن «الكاظمي»، كان عائدا من جولة تفقدية أجراها لقوات أمنية كانت تقف في مواجهة عدد من المحتجين عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء عندما هاجمته الطائرة المسيرة، وبينما كان الكاظمي يستعد للدخول إلى منزله استهدفته طائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.