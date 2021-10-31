قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحديث عن تعافي الأسواق وعودة أسعار السلع إلى ما كانت عليه قبل الموجة التضخمية التي يعاني منها العالم أجمع منذ فترة، خلال أبريل أو مايو المقبلين، كلام غير مؤكد بالمرة.

وانتقد «عشماوي» حديث بعض خبراء الاقتصاد حول عودة أسعار السلع بالأسواق لما كانت عليه، خلال الفترة المقبلة، مشددا أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى فشلت في التنبؤ بموعد كسر هذه الموجة التضخمية.

وأضاف «عشماوي»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هناك من قال بأن الموجة التضخمية ستنكسر بعد 6 شهور، في حين رأى البعض أنها ستنتهي بعد عام كامل، مؤكدا من جديد أن كل تلك الأحاديث غير دقيقة على الإطلاق.

مساعد وزير التموين: الاقتصاد المصري استطاع التعامل جيدا مع الموجة التضخمية

وأوضح مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل جيدا مع هذه الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن ذلك بفضل احتياطات الدولة من السلع الغذائية، إضافة إلى عمل الدولة على تنوع مصادر الإمداد الخاصة بالسلع الأساسية.

واستشهد بتعامل الدولة مع ملف استيراد القمح، موضحا أن من فترة ليست بالقليلة، كانت الدولة تستورد القمح من قبل 3 أو 4 دول بأقصى تقدير، في حين اليوم تتعامل الدولة مع أكثر من 10 دولة لتوفير استيرادها من القمح، متابعا: «تخيلوا لو كنا لسه بنتعامل مع 3 أو 4 دول فقط، وموانئ هذه الدول قفلت، كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة في مصادر إمداد الدولة بالقمح».