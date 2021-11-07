ترتيب السيارات الملاكي «المحلية» الأكثر مبيعا منذ بداية عام 2021

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي «المحلية» نسبة ارتفاع داخل السوق المحلي المصري وصلت إلى 47.9% بعدد 42 ألف و 976 مركبة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 29 ألفًا و 57 مركبة؛ وخلال السطور التالية رصد لترتيب السيارات المحلية الأكثر مبيعا داخل السوق المحلي خلال 9 أشهر، حسب المُعلن من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

ترتيب السيارات الملاكي «المحلية» الأكثر مبيعا في مصر

-نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 14 ألف و 412 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 9 ألاف و 619 مركبة.

-شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 9 ألاف و 602 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6 ألاف و 49 مركبة.

-بي واي دي، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 5 ألاف و 214 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 2 747 مركبة.

-هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 5 ألاف و 61 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 4 ألاف و 30 مركبة.

-شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 4 ألاف و 933 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 3 ألاف و 887 مركبة.

-لادا، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 2418 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 1501 مركبة.

-تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 739 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 637 مركبة.

-جيب، بانخفاض في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 307 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 426 مركبة.

-كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 290 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 127 مركبة.

-جيلي، وجاءت بالترتيب الأخير ضمن القائمة بعدد مبيعات وصل إلى 34 مركبة.