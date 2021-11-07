فاتن موسى عن مصطفى فهمي بعد طلاقهما: «قسم ظهري وغدر بيا»

خرجت فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي مرة أخرى عن صمتها من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وضحت فيه تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها والكواليس التي سبقت طلاقها من زوجها السابق.

فاتن موسي تعلق على طلاقها من مصطفى فهمي

وقالت فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي، في منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، إنها توجهت برفقة مصطفى يوم 12 أكتوبر الماضي إلى مبنى السفارة اللبنانية في الزمالك بالقاهرة لتوثيق زواجهما في بلدها، متابعة أن فهمي تأخر في توثيقه طيلة سنوات زواجهما.

وأضاف موسى، أنهما قابلا القنصل اللبناني سكرتير أول إبراهيم خليل شرارة والذي استقبلهما في أبهى استقبال وعاتب فهمي بمودة على تأخره كل تلك المدة في توثيق زواجهما بالدوائر الرسمية اللبنانية، متابعة أن القنصل مشكورًا وثق زوجهما وأنجز الإجراءات.

وتابعت موسى، أن شقيقها نور وصل لمنزلها في القاهرة قادمًا من بيروت، لافتة أنها كانت تستعد للسفر برفقة فهمي وشقيقها إلى لبنان للاحتفال بخطوبة شقيقتها، مؤكدة أنه تم حجز تذاكر الطيران بالإضافة إلى تواصلنا مع العائلة والأحبة والأصدقاء ونشرنا صور لنا نحن الثلاث خلال تنزهنا في القاهرة.

وأوضحت موسى، أن قبل السفر مباشرة أعتذر فهمي عن السفر برفقتنا بسبب أحداث «الطيونة» الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت في ىخر لحظة، مؤكدة أن علاقتهما لم تشب بأي شائبة تستدعي خلافًا أو سببًا جوهريًا يؤدي إلى الطلاق غيابيًا عن طريق السوشيال ميديا ومحاميته سناء لحظة تواجدها في بيروت واحتفالها مع العائلة بمناسبة غالية جدًا على قلبها ونفسها.

فاتن موسي تتحدث عن تعرضها للغدر من مصطفى فهمي

وتابعت: «لقد قسم ظهري وغدر بي وبعائلتي التى تمادى في تهنئتها والمباركة لها بمودة وحب بالغين عبري وعبر أبي وأخي والعائلة وكذلك أختي التي أرسل لها مهنئًا مباركًا محبًا مسرورًا لها معتذرًا عن اضطراره للاعتذار عن القدوم للأسف مرغمًا ليضعنا بعدها جميعًا في موقف صادم قاسي صعب ثقيل على قلب وشعور أي أب وأم وأهل لم ير منهم سوى كل الحب وكل الترحاب ومطلق الترحاب ومطلق الثقة بشخصه».