مصطفى فهمي يرفض كشف أسباب طلاقه: حصلت على كافة حقوقها..والبعض يريد أن يظهر كـ«ضحية»

أعلن مكتب المحاماة الخاص بالفنان مصطفى فهمي، تفاصيل انفصاله عن طليقته السيدة فاتن موسى، مؤكدا أنّها حصلت على حقوقها القانونية كافة، عكس ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

بيان عن أزمة انفصال مصطفى فهمى وطليقته

وأوضح مكتب المحاماة في بيان عنه: «ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد دون تجريح، فما أسهل التجريح والاتهام، وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم، حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنّهم لن يستمروا رفقاء الدرب».

وتابع المكتب: «الناس في هذا فريقين، منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالبا عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر، وإيماء إلى تصريحات السيدة فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، نفيد علم سيادتكم بالآتي».

وأضاف البيان، أنّ طلاق الفنان مصطفى فهمي من السيدة فاتن موسي تم يوم 26 أكتوبر الماضي، موضحا: «الفنان مصطفى فهمي طلّق السيدة فاتن بتاريخ 26/10/2021 بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017، وجرى إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق رسميا، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان».

وعن الحقوق القانونية الخاصة بالسيدة فاتن، أوضح البيان: «الفنان مصطفى فهمي علي، لم يمانع مطلقا في تسليم مطلقته حقوقها القانونية والشرعية، سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا، والسيارة المهداة منه لها، وأغراضها كافة فور وصولها إلى القاهرة، أو تحديد وكيلا لها لاستلام مستحقاتها».

وأكد البيان أنّ الفنان مصطفى فهمي، رفض الكشف عن أسباب الطلاق، موضحا أنّه لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق، باعتبار ذلك أمور شخصية تخص الطرفين فقط، إلا إذا اضطر إلى ذلك».

أزمة مصطفى فهمي وزوجته

وأعلنت المحامية الخاصة بالفنان مصطفى فهمي في وقت سابق، خبر انفصاله عن زوجته السيدة فاتن موسى، وكشفت فاتن عبر حسابها على إنستجرام، أنّها طلقت دون علمها، وعرفت بالأمر من خلال المحامية.