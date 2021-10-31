فشل محاولات الصلح بين مصطفى فهمي وفاتن موسى

ما زالت قصة الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد ان اعلن مصطفى فهمى انفصاله عن فاتن موسى فى سرية تامة، وقامت الأخيرة بالإعلان عن الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صلح فاشل بين مصطفى فهمي وفاتن موسى

وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة أن جميع محاولات الصلح التي كانت بين مصطفى فهمي وفاتن موسى باءت بالفشل التام، ولم ينجح أي من أقارب الطرفين في إعادة المياه إلى مجاريها بينهما، خاصةً أن مصطفى فهمي تمسك برأيه بشكل كامل في الانفصال، وأصر على الابتعاد ومنح طليقته كل حقوقها المادية.

زيجة مصطفى فهمي وفاتن موسى استمرت 4 سنوات

مصطفى فهمي تكتم على أسباب الطلاق، ولكن مع تصريحات طليقته فاتن موسى المستمرة، قرر الخروج للعلن من خلال وأعلن تفاصيل الطلاق، ولمح في بيانه عن الطلاق إلى أن هناك شخصيات تحب دوما أن تكون الضحية على عكس حقيقتهم، ولكنه فضل السرية في الانفصال لكونه أمر يخص حياته الشخصية.

وأضاف البيان: «الفنان مصطفى فهمي طلّق السيدة فاتن بتاريخ 26/10/2021 بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017، وجرى إعلان السيدة فاتن بإشهار الطلاق رسميا، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان».

وواصل: «الفنان مصطفى فهمي علي، لم يمانع مطلقا في تسليم مطلقته حقوقها القانونية والشرعية، سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا، والسيارة المهداة منه لها، وأغراضها كافة فور وصولها إلى القاهرة، أو تحديد وكيلا لها لاستلام مستحقاتها».

جدير بالذكر ان زيجة مصطفى فهمي وفاتن موسى كانت تعد من الزيجات السعيدة في الوسط الفني.