فاتن موسى عن مصطفى فهمي قبل الانفصال: أب مسؤول حتى آخر رمق وبيحبني

أثار الانفصال الذي حدث بين الفنان مصطفى فهمي، وزوجته فاتن موسى، حالة من الجدل والعديد من التساؤلات، لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال هذه الفترة، بعد أن دام زواجهما لمدة 6 سنوات، خاصةً بعدما أعلنت موسى أن الطلاق حدث دون علمها وأنها فأجات بالخبر، ولكن قبل انفصالهما، في العديد من اللقاءات التليفزيونية السابقة لها، فماذا قالت عنه.

فاتن موسى تتحدث عن مصطفى فهمي

تحدثت فاتن موسى، عن زواجها بالفنان مصطفى فهمي، خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، في شهر مارس الماضي من العام الجاري، قائلة، أنها سعيدة بزواجها من مصطفى لأنه يحبها، مؤكدة أن علاقتهما مستمرة لأنها مليئة دائمًا بالمفاجآت.

وتابعت موسى، أن فهمي كان معتاد أن يفعل كل شيء لنفسه، مشيرة إلى أنها أقنعته بكونهم شركاء في الحياة ويتبادلا الآراء، مضيفة أن زوجها يجب لهجتها جدًا، لكن دائماً يطلب من الحديث باللهجة العربية، قائلًا لها: «ما تتكلمي عربي بقا، مبتتكلميش عربي ليه».

علاقته فهمي بأولاده

وأشارت موسى، إلى أن زوجها أب مسؤول جداً، قائلة: «مصطفى أب مسؤول حتى آخر رمق، كما يحب أولاده كثيراً، ولا يتخذ الزواج كوسيلة للهروب من مسؤولياته تجاه أبنائه، فهو دائماً معهم».

وأكدت موسى، أن مصطفى لا يفرق في التعامل بينها وبين أولاده أبدًا، متابعة أنه دائمًا يهتم بها، كما يهتم بأولاده، ولافته أنهم استطاعوا أن يكونوا أصدقاء، ومع مرور الوقت أصبحوا كعائلة.

وقالت: «استطعت أنا وأولاده أن نحقق حالة جيدة من العائلة، وأصبحنا أخوة نحب بعضنا البعض».

ويذكر أن الفنان مصطفى فهمي، تزوج من فاتن موسى، في عام 2015، وقام الثنائي بإعادة الزفاف مرة أخرى، في لبنان، في عام 2017.