شروط وإجراءات الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري بـ«التضامن» لذوي الإعاقة

تهدف الدولة المصرية بكامل مؤسساتها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لـ ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم برامج رعاية وتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية، منها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور، وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تستعرض شروط الانضمام وإجراءات الحصول على الخدمة.

شروط الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري

- مصري/ مصرية.

- أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- عدم الإصابة بأمراض عقلیة واستقرار الحالة الصحیة وأن يكون لدیه القابلیة للتأهیل.

- سن القبول القسم الداخلي من 8 إلى 18 عاما.

- سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

- خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو غير المستقرة.

- انتماء المعاق إلى أسرة تتولى شؤونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها.

- شهادة خلو من الأمراض العقلية.

- اختبار نفسي.

إجراءات الحصول على خدمة الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري

1- أن يكون محولا من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

2- تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

- صورة شهادة الميلاد.

- 4 صورة شخصية.

- صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

- طلب التحاق.

- بحث اجتماعي.

- اختبار ذكاء.

- تقرير طبي.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

1: إجراء بحث اجتماعي واختبار نفسي من مركز التوجيه النفسي.

2: تأكيد خلوه من الأمراض المعدية بالكشف الطبي والتحاليل.

3: العرض على دكتور الأمراض النفسية والعصبية لإثبات عدم وجود تشنجات أو صرع أو أمراض عقلية.

4: توجيه طالب التأهيل إلى أسرة تتولى شؤونه مع المؤسسة.

5: تسليم الأوراق ومراجعتها وإمضاء وكيل التضامن الاجتماعي.

رسوم الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي وبوابة الخدمات العامة، لا يوجد رسوم مقابل الحصول على الخدمة، وتُقدم بشكل مجاني.