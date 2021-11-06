بـ1300 جنيه شهريا.. تفاصيل وظائف «التضامن» للرائدات المجتمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توفير وظائف للرائدات المجتمعيات بمكافأة شهرية، تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 1300 جنيه، تصرف حسب حجم العمل الذي تم إنجازه.

وأكدت التضامن على موقعها الرسمي، أن الرائدة هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة ومن القادة المؤثرين على كل خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

شروط التقديم على وظيفة الرائدة المجتمعية

وأعلنت التضامن شروط التقديم على وظيفة الرائدة المجتمعية كالتالي:

- أن يكون عمر المتقدمة لشغل وظيفة الرائدة المجتمعية بين 21 - 35 سنة.

- أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

وأكدت أن إجراءات الحصول على الوظيفة كالتالي:

- التقديم مـن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.

أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمة توظيف على رقم 1442 وإرفاق صورة من الرقم القومي، شهادة المؤهل وشهادة لائقة طبية لممارسة العمل.

- تقديم طلب الالتحاق للعمل كرائدة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط​.

مميزات التعاقد على وظيفة الرائدات المجتمعيات

- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900 - 1300 جنيه، طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعد البحث الاجتماعي.

- توجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.