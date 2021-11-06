«التضامن»: جمع التبرعات المالية دون ترخيص من الوزارة مخالف للقانون

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إنه في حالة إذا ثبت قيام أي جمعية أو أي شخص بجمع تبرعات دون ترخيص رسمي من الوزارة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن أي جمعية تجمع تبرعات يجب أن تكون حاصلة على ترخيص جمع المال من الوزارة، أو من مديرية التضامن التابع لها الجمعية، قائلا «هناك ضوابط للتبرعات».

«التضامن» تطالب بالاستعلام عن «ترخيص جمع المال» قبل التبرع لفرد أو مؤسسة

وأكد أنه لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه، وذلك مخالف للقانون، لافتاً إلى ضرورة الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبا فيه رقمه والغرض منه، وأن تتأكد الجهة الإدارية أنّ الأموال التي تمّ جمعها وجهت للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات.

وناشد مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي المواطنين، في تصريح لـ«الوطن»، بالتأكد من ترخيص من وزارة التضامن بجمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.

«عبدالموجود»: نمنح تراخيص للجمعيات والمؤسسات والمستشفيات الجامعية بجمع المال

وأكد أن الوزارة تعطي التراخيص للجمعيات والمؤسسات والمستشفيات الجامعية بجمع المال، التي تعلن عن تلقيها تبرعات وتتصدى للأمور بهدف تلقي التبرعات للصرف على أغراض محددة سواء تعليمية أو طبية أو تنموية مختلفة.

ولفت إلى أنه يتم إصدار الترخيص لمدة عام وفق ضوابط الحسابات البنكية التي يتم اعتمادها في ترخيص جمع المال ويتم إعلانها في كل الوسائل ويتم تصفية الحساب والتأكد من الصرف منه على الأغراض المخصصة له وفقا للقانون.

يأتي ذلك بعد انتشار حملات تبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيهها في غير الغرض الذي يطلب الأشخاص التبرع من أجله.