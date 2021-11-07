تفاصيل انهيار عقار الطالبية ومصرع 3 أشخاص.. «السلم كله ولع»

استيقظ أهالي منطقة الكونيسة في الطالبية، صباح اليوم على صوت مدوي، بعد انفجار إسطوانة غاز داخل إحدى شقق عقار مكون من ثلاثة طوابق؛ مما تسبب في انهيار جزئي للمبنى أدى لسقوط ثلاثة ضحايا، بينهم طفلة في سنوات عمرها الأولى، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وتلف سلم العقار بأكمله بجانب حوائط 3 شقق.

وانتقل رجال الحماية المدنية، إلى مكان الحادث للسيطرة على تسرب غاز داخل أحد العقارات في المنطقة.

تفاصيل مصرع ثلاثة أشخاص

واقعة مأوساوية، أبكت الجيران بعد فقدان ثلاثة من سكان المنطقة عقب حريق هائل نتيجة تسريب غاز الإسطوانة المنزلية، وعلى الفور أسرع أحد الأهالي بإبلاغ غرفة عمليات النجدة التي أخطرت قسم شرطة الطالبية بتفاصيل الواقعة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة وكشف ملابساتها.

السيطرة على الحريق

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن، وتم إخماد الحريق على الفور، وفرض كردون أمني لحماية باقي السكان وضمان عدم امتداد النيران ونقل الركام الذي تساقط عقب انهيار العقار بعد إخلائه بالكامل وغلق منافذ الغاز.

وكان قد انهيار حوائط 3 شقق وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعي بشقة سكنية بالعقار.

انهيار 3 شقق

كشفت التحريات الأولية التي تمت بقيادة المقدم محمد نجيب، رئيس قسم شرطة الطالبية، عن سقوط ثلاثة ضحايا و5 آخرين عقب تسريب غاز من أحد المنازل في منطقة الطالبية؛ مما أدى لاشتعال النيران وحدوث حريق امتد لحوائط المنزل المكون من ثلاثة طوابق، أسفر عن سقوط إحدى حوائط الشقة وانهيار سلم البيت بأكمله، كما انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي، في 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضي وطابقين.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجار التحقيق في الواقعة بعد تحرير محضر في قسم شرطة الطالبية وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات التي لا تزال مستمرة.