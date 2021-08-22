شهود عيان على حريق شقة الطالبية: النار كلت العفش.. والمطافي منعت كارثة

ذعر كبير عاشه أهالي منطقة الطالبية بعد أن شبّ حريق داخل شقة سكنية هناك، ولكن تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه، وذلك بعد الدفع بعربتي إطفاء تمكنتا من السيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق محدود في شقة بشارع عثمان محرم في الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار الحماية المدنية التي دفعت بعربتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وأجرت عمليات التبريد، للتأكد من السيطرة على النيران.

شهود عيان على حريق شقة الطالبية يوضحون أسبابه

سكان شارع عثمان محرم، الذي شهد الحريق تحدثوا لـ«الوطن» عن ساعات القلق التي عاشوها عقب نشوب الحريق في الضقة، وقال أحمد يوسف، إنه في أثناء مروره بناصية شارع شبيطة، وجد ألسنة اللهب تتصاعد من أعلى شقة سكنية بالدور الثاني في عقار مكون من 10 طوابق بشارع عثمان محرم، ولكن دون وجود مصابين.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الرحيق لم ينشب في طابق واحد فقط، بل امتد للطابق العلوي أيضًا وكاد يفتك بالعقار بالكامل، ولكن تدخل الحماية المدينة ورجال المطافي كان بالمرصاد، «أنا في ثانية وأنا متلغبط أنا واللي واقفين ومش عارفين نعمل إيه والحريق بيزيد، لقيت المطافي جت وطلعوا بالونش بتاعهم العالي ده وبيطفوا، أنقذوا الموقف في الوقت المناسب».

كما أكد يوسف مصطفى أحد سكان شارع الاتحاد المجاور للحريق، على أن سكان العقار في الأدوار العلوية كانوا في ذعر وقلق كبير، فيما كان على الجانب الآخر يطمأنهم رجال الأمن والحماية المدنية الذين فرضوا كردونا أمنيا ومنعوا اقتراب الجيران من الحريق، فيما ظل المارة وسائقي التوكتوك وأهل المنطقة يشاهدون الحريق عن بعد.

وأوضح «يوسف» لـ«الوطن» أن الحماية المدنية أنقذت الطالبية من كارثة محققة كان سيذهب بسببها أرواح سكان العقار، وذلك بتصرفها السريع بقطع مرافق الكهرباء والغاز عن العقار، حيث يوجد أسفله محلات تجارية وكابلات كهرباء، فيما منع رجال الحماية المدنية اتساع رقعة الحريق للطوابق الأخرى، وإطفائها بالكامل والاستمرار بعد ذلك في عمليات التبريد، «الخشب كان مولع، لأن الحريق طال كل جوانب الشقة بس المطافي عملت شغلها على أكمل وجه».

النيابة العامة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق

وانتدبت النيابة العامة، المعمل الجنائي، لمعاينة آثار الحريق وإعداد تقرير حول الأسباب التي أدت لاشتعال النيران، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.