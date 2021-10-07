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إصابة 4 أشخاص في حريق بسبب انفجار اسطوانة غاز بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
04:06 م | الخميس 07 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بحروق وإصابات خطيرة، في نشوب حريق بأحد المنازل بقرية الباجور في محافظة المنوفية، نتيجة انفجار إسطوانة غاز، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي سرس الليان؛ لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بانفجار إسطوانة غاز في مدينة الباجور، وجرى السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجار العرض على النيابة؛ لمباشرة التحقيقات حول الواقعة. 

إرشادات لتجنب انفجار اسطوانة الغاز

في سياق متصل، وضع الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات والنصائح للتعامل مع اسطوانات الغاز، تمثلت في  التعامل مع الأسطوانة برفق نظرا لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار، وعدم إلقائها من السيارة المحملة لأعداد كبيرة منها لمناطق التوزيع، وعدم دحرجتها على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حتى لا تتعرض للتلف.

كذلك فحص مفاتيح موقد النار باستمرار لضمان إحكام إغلاقه، ووضع اسطوانة الغاز في المستوى الرأسي باستمرار، وتجنب تعرضها لحرارة الشمس لفترات طويلة، وعند الإحساس بتسريب الغاز، يجب تجنب إشعال النيران في محيط التسريب.

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