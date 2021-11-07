مبادرة إحلال السيارات: استبدال التوك توك بسيارة ميني فان قيد الدراسة

كشف الدكتورطارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، أن المبادرة الرئاسية لا تزال تدرس موقف إحلال التوك توك بسيارة ميني فان في ظل عدم وجود أرقام دقيقة لأعداد التوك توك في مصر في الوقت الحالي.

قرار منع استيراد التوك توك من 2014

وقال المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان مر بعدة مراحل المرحلة الأولى هي منع استيراد التوك توك كوحدة متكاملة هو قرار معمول به منذ 7 سنوات تقريبًا، مضيفاً أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار في عام 2014 بمنع استيراد التك توك الكامل كوحدة واحدة، مشيرًا إلى أن القرار لم يشمل حينها منع استيراد قطع غيار التوك توك من الخارج.

وتابع عوض لـ«الوطن»، أن الإحصائيات غير الرسمية تؤكد أن عدد التوك توك في مصر لا يزيد عن 5 ملايين توك توك تقريبًا، لافتاً إلى أن دارسة إحلال التوك توك تدور حول تقنين الأوضاع له بشكل مؤقت لتوفير حصر دقيق بعد تخصيص وحدات خاصة بالتوك توك داخل وحدات المرور القائمة حاليا قبل استبداله بسيارة ميني فان.

إحلال التوك توك بسيارات مني فان

وأشار عوض، إلى تخصيص حزمة من الحوافز المادية والمعنوية لصاحب التوك توك لتشجيعه في إحلال التوك توك على غرار الحافز الأخضر في إحلال مركبات التاكسي أو السيارة الملاكي أو حتى التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مثل البنزين سواء الـ 80 أو الـ 90، وفقاً لما تسعى إليه المبادرة بالانتقال لعمل المركبات بكافة أنواعها للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن المبادرة تدرس إحلال السيارة الفان محل التوك توك منذ شهر أبريل الماضي ولم تصل إلى خطة نهائية للتطبيق حتى الآن، مؤكدًا أن المبادرة تسعى للوصول إلى أفضل الحلول سواء للدولة وأصحاب التوك توك باعتبار مركبة التوك توك أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة لشريحة ليست بالقليلة من المواطنين وخصوصًا في فئة الشباب.