«المالية» توضح شروط دخول التوك توك ضمن مبادرة «إحلال السيارات»

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه لا توجد حتى الآن إحصائية منتظمة تكشف أعداد التكاتك في شوارع مصر، لكن الإحصاءات الحالية المعمول بها حتى الآن ترصد نحو 4 ملايين توك توك ما بين محلي ومستورد، كما كشف شروط إدخال التكاتك ضمن مبادرة الرئاسة لإحلال المركبات والسيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على «أون».

نسعى لتقنين وضع التوك توك في الشارع المصري

وأضاف «عوض»، أن التكليفات كانت واضحة بأن يتمتع كل المواطنين بمبادرة الإحلال لكل المركبات المتقادمة ومن بينها مركبة «التوك توك»، موضحًا أن التوك توك يعمل بالبنزين العادي شأنه شأن الموتوسيكلات البخارية، والمبادرة تستهدف استبداله بميني فان العاملة بالغاز الطبيعي، موضحًا أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بالسير في اتجاهين، الأول تقنين وضع التكاتك في الشارع المصري عبر حصولها على تراخيص شأنها شأن كل المركبات العاملة في الشارع المصري.

منح مركبات «ميني فان» تراخيص نقل الركاب

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إلى أنه يجب القيام بهذه الأمر في التوك توك بأن يحصل على الرخصة لنقل الركاب، وذلك بغية منحه الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب آمنة، ومن ثم يكون بوسعنا إدراجها ضمن المبادرة، بينما الاتجاه الثاني هو منح مركبات «ميني فان» تراخيص نقل الركاب في الشارع المصري كونها حضارية وآمنة وتعمل بالغاز الطبيعي ومن ثم إذا اجتمع الاتجاهان سيتم إدراجهما ضمن المبادرة.

تحضيرات الحكومة لهذا الملف

ولفت الدكتور طارق عوض، إلى أن الجهات المعنية تعمل في هذا الملف منذ عدة أشهر، حيث تتطلب أمورا مهمة، بداية من حصر أعدادها الحقيقية في الشارع وأيضاً تخصيص وحدات لها بإدارات المرور لوضعها تحت طائلة التقنين المروري، بالإضافة لثالث الأمور وهي توفير ساحات تخريد لهذه التكاتك إذا ما تم التخريد.