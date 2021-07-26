ترقب في الشارع لقرارات الحكومة بشأن موعد إحلال «التوك توك»

يترقب الكثير من أصحاب المركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» الحسم الحكومي بشأن قرار الإحلال، واستبدال المركبات بسيارات «ميني فان» صغيرة الحجم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حتى الآن لم تنته اللجنة المعنية بوضع الاستراتيجية الخاصة بمنظومة إحلال «التوك توك» من تصوراتها والخطة النهائية، موضحا أن هناك اتجاهين داخل اللجنة بخصوص هذا الملف، الأول يتحدث عن ضرورة إحلال المركبات بشكل عاجل وفوري، لإعادة النظام إلي الشارع المصري، والآخر يقترح تقنين المركبات أولا، والتي تصل أعدادها للملايين، بحيث تحصر ثم يفتح الباب لعملية الإحلال.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة لم تجتمع خلال الفترة الأخيرة، وأنه كان من المقرر الخروج بخطة نهائية واستراتيجية متكاملة في منتصف شهر مايو، بعد شهرين من تشكيلها، وفقا للقرار الذي أصدرته وزيرة التجارة في منتصف مارس، لكن التحديات المرتبطة بالمنظومة تسببت في تعطيل خروج تلك الاستراتيجية إلى النور.

وأوضح المصدر، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا منتصف يونيو الماضي، أكد خلاله سعى الحكومة للتعامل مع ملف «التوك توك»؛ إذ أن عدد المركبات المرخصة حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي عددها في المحافظات المصرية.

وكان رجل الأعمال رؤوف غبور، صاحب مجموعة «غبور أوتو»، قد اقترح العام الماضي، على مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات، تنفيذ مشروعا لإحلال سيارات الفان الصغيرة محل مركبات التوك توك، وهو المقترح الذي تشكل بناء عليه لجنة لمتابعة المشروع.

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ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة بشأن أعداد «التوك توك» في مصر، غير أن أغلب التقديرات تشير إلى أن الأعداد تتراوح بين مليونين إلى 3، وبحسب بيانات سابقة لوزارة التنمية المحلية، فإن عدد تلك المركبات المرخصة يصل إلى 255 ألف، وفقا لأرقام عام 2020.