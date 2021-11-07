تبطين 63 ترعة بـ835 مليون جنيه ولجان لتطهير مخرات السيول بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يُجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة بأطوال 285 كيلو مترا، وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه.

ووجه محافظ أسيوط مسؤولي الري بأسيوط بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع بكل قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، ومتابعة معدلات التنفيذ، فضلًا عن متابعة أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا لسقوط الأمطار أو السيول، وتشكيل لجان فنية متخصصة للمرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة بمختلف مراكز المحافظة بالجبل الشرقي والغربي، للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها.

المرحلة الثانية تستهدف تبطين 750 كيلو مترا بـ2.5 مليار جنيه

كما أوضح محافظ أسيوط، أن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع سوف تستهدف تبطين 750 كيلو مترا طوليا من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، والتي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات.

إزالة 18حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأوقاف بمنفلوط

وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ18 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأوقاف والأراضي الزراعية بمركز منفلوط، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.

رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة رفع الصرف الرئيسية بقرية الزرابي

من ناحية أخرى، تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة رفع صرف صحي الرئيسية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، وذلك ضمن متابعة المشروعات المنفذة والاداء الخدمي للشركة مع الجمهور.

وأكد رئيس الشركة، أن مد القرى بخدمة الصرف الصحي هو أحد أهم مقومات تحقيق سبل العيش الاجتماعي الذي يليق بالمواطن المصري، والذي يمكنه من تحقيق حراك تنموي وطفرة اقتصادية ملموسة.