محافظ أسيوط يتفقد اعمال تبطين وتطهير ترع أبوتيج

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطهير وتبطين بعض الترع بقرى مركز أبوتيج، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع، الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري، ويصل عددها في المرحلة الأولى إلى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، اليوم، بالمشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز أبوتيج، رافقه خلالها المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس أحمد الشريف مدير عام ري أسيوط وبعض مسئولي الشركات المنفذة ومسئولي هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة "بني سميع" بقرية "البلايزة" كما تابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة كوبرى نجع حمادي ومنطقة ترعة الجرجاوية بمنطقة "حجز الأقادمة" وأعمال تطهير الترعة بواسطة معدات مديرية الري مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري.

وأصدر محافظ أسيوط – خلال الجولة - تعليماته لرئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط أعمال التأهيل والرصف الجاري تنفيذها بطريق (القوصية - مير) بنطاق مركز القوصية بطول 1.2 كم ضمن أعمال رد الشئ لأصله بعد انتهاء مسافة 1 كم من بداية الطريق الزراعي، رافقه خلالها هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .