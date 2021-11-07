عقد جلسة تشاور مجتمعي بمركز ديروط لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بمركز ومدينة ديروط للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

وعقدت الجلسة بمقر نادي المعلمين بحضور النائب محمد باشا عيد وحمادة زهير فولي، عضوي مجلس النواب، والنائب حمادة زين قرشي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ويحيى زكريا أبو رحمة، مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، والمهندس أحمد عمر منسق ببرنامج التنمية المحلية، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير المشروعات الهندسية والتخطيط بديوان عام محافظة أسيوط، ونفيسة عبدالسلام، مسؤول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعشرات من الأهالي وعدد كبير من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية في جلسة التشاور التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

واستمرت الجلسة بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية.

الجلسة شهدت الاستماع إلى استفسارات المواطنين بشأن المشروعات

وشهدت الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ديروط والاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

المحافظ يناشد المواطنين بالمشاركة في جلسات التشاور

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور لمناقشة المشروعات التى سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025 ) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.

ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بكل وسائل الإعلام لتشمل 13 مركزا وحيا، على أن يتم استكمال باقي الجلسات بحضور رئيس المركز ومسؤولى الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية على أن تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية لمركز منفلوط يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر قاعة الشيراتون بمدينة منفلوط.

وستعقد جلسة التشاور لمركز الفتح يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر بقاعة الاجتماعات بمركز الخدمات الاجتماعية بمساكن الفتح الساعة 12 ظهرًا وستعقد جلسة التشاور لمركز ساحل سليم يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة ساحل سليم وستعقد جلسة التشاور لمركز أبوتيج يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر حديقة ناصر بمدينة أبوتيج وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا يوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز شباب أبنوب.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم بالمشاركة فى تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

محافظ أسيوط: الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية الصعيد

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.