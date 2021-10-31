جلسة تشاور لبحث مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بالقوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استكمال عقد جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022 – 2023، والخطة متوسطة الأجل 2022 – 2025، وذلك بمركز ومدينة القوصية، وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات، والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة، ضمن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

وأشار المحافظ إلى أن جلسة التشاور عُقدت بقاعة الاحتفالات بمركز ومدينة القوصية، بحضور هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ويحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسؤول المشاركة المجتمعية، والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، وهند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية، والعشرات من الأهالي وعدد كبير من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية، في جلسة تشاور شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

واستمرت الجلسة بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات، وتم خلالها الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية.

بحث المشروعات التي ستُدرج في الخطة

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023)، والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025 )، حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.

وأوضح المحافظ إنه يجرى تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقًا للخطة الزمنية التي تم الاعلان عنها بكافة وسائل الإعلام، لتشمل 13 مركزا وحيا، على أن يتم استكمال باقي الجلسات بمركز ومدينة أسيوط.

عقد جلسة تشاورية في مدينة أسيوط 4 نوفمبر

وستبدأ جلسة التشاور بها يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط في تمام الساعة 12 ظهرًا، بحضور رئيس المركز ومسؤولي الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية، على أن تُعقد جلسات بمركز ديروط يوم السبت الموافق 6 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر نادي المعلمين، وفي مركز منفلوط يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر قاعة الشيراتون بمدينة منفلوط، ومركز الفتح يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر بقاعة الاجتماعات بمركز الخدمات الاجتماعية بمساكن الفتح الساعة 12 ظهرًا، وساحل سليم يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة، ومركز أبوتيج يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر حديقة ناصر.

وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا يوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير، وفي أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز شباب أبنوب.