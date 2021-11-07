صلاح حسب الله: حملة تشويه وإساءات وراء ابتعادي عن انتخابات نادي الصيد

اعتذر الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، عن خوض انتخابات نادي الصيد على مقعد العضوية فوق السن، موضحا أنّ قراره جاء بعد تعرّضه لهجوم وإساءات وتشويه.

تفاصيل اعتذار حسب الله عن انتخابات الصيد

وأضاف حسب الله في بيان عنه: «حين قررت الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي لم يكن يتملكني أي شيء أو رغبة غير خدمة نادينا، الذي كان صاحب فضل عليّ، لم أنظر إلى موقع أترشح عليه أو غاية من وراء الترشح، سوى المشاركة قدر استطاعتي في خدمة النادي وأعضائه».

وتابع عضو مجلس النواب السابق: «منذ اللحظة الأولى، تعرضت لهجوم وإساءات وتشويه بشكل لم أتعرض له في كل مشواري المهني والسياسي، ورغم أنّي حينها أدركت سبب نصح كل أصدقائي لي بالترفع وعدم الزجّ بنفسي والترشح في هذا المناخ غير الملائم، إلا أنّ حبي لنادي الصيد صاحب الفضل عليّ ورغبتي في خدمته، إضافة إلى هذا الدعم والمساندة والتأييد الذي لاقيتهم من جموع أعضاء النادى دفعاني للمغامره بإسمي وبكل ما هو غالٍ من أجله».

وأردف حسب الله: «قررت بعد تفكير عميق، الاعتذار عن الاستمرار في الترشح، بعد أن تلامست شخصيا مع هذه التصرفات التى وصلت الى حد التلاسن والتجاوز من مرشحين ومؤيدين لهم بشكل أراه غير مسبوق ولا يليق بقيمة ومكانة النادي وأعضائه وهو المناخ الذى سيمثل بعد ذلك أكبر عائق فى طريق تحقيق ما نسعى لإنجازه من خلال مشروع جاد للنهوض بالنادى».

ووجه صلاح حسب الله رسالة لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد، قال خلالها: أرجو قبول اعتذاري عن عدم الاستمرار فى الترشح متمنيًا كل التوفيق لجميع من ترشح وعلى وجه الخصوص قائمة عمرو السعيد واعضائها الذين تشاركت معهم حلمًا ومشروعًا اتمنى تحققه، أملًا ان يسعى الجميع لتقديم نموذج للمنافسة الانتخابية الراقية يتناسب مع مكانة وأسم نادينا العظيم الذى سأظل دومًا حاضرا ومستعدًا للعمل على خدمته بعيدًا عن أي موقع.