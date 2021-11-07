أعلى 3 شهادات ادخارية ثلاثية في البنوك.. الفائدة تصل لـ 11.5%

تعتبر شهادات الادخار واحدة من أفضل الطرق للاستثمار، مهما كانت قيمة المال، وتتنوع الفترة الزمنية لهذه الشهادات ما بين عام أو 3، 5، 10 أعوام، وتختلف بناءً عليها أسعار الفائدة، لكن الكثيرين يفضلون الشهادات الثلاثية، باعتبار المدة الزمنية مناسبة وتحقق أفضل عائد مقارنة بالأنواع الأخرى.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، في مجال الاقتصادات، أعلى 3 شهادات ادخارية ثلاثية، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك، في السطور التالية.

الشهادة الثلاثية من المصرف العربي الدولي AIB

يقدم شهادة ثلاثية ثابتة بحد أدني 5000 جنيه، وبسعر فائدة يصل لـ 11.5% سنوية، وهي ثابتة طول فترة الشهادة، وتصرف كل عام.

إذا كان العميل يرغب في صرف العائد شهریًا، تكون الفائدة 10.75%، والربع سنویًا 11%، والنصف سنويًا 11.25%.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

یمكن للعمیل استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاریخ الإصدار.

يمكن للعميل إصدار بطاقة إئتمانية أو الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.

يمكن شراء شهادة من حسابات القصر.

يتم إضافة العائد فى تاريخ الأستحقاق إلى الحساب الجارى أو التوفير.

شهادة اميرالد من العربي الأفريقي.

يقدم البنك العربي الأفريقي، شهادة اميرالد الثلاثية، بعائد سنوي يصل لـ 11%، ونصف سنوى 10.875%، وربع سنوي 10.75%، وشهري نحو 10.5%.

يقدم البنك للعميل حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية

الحد الأدنى للشهادة 5000 جنيه فمضاعفاتها.

يمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتها.

يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها.

يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري.

الشهادات متوفرة للعملاء من الأفراد بمن فيهم القصّر.

يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.

الشهادة الماسية من المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد الشهادة الماسية الثلاثية بحد أدني 500 جنيه، ودورية الصرف سنوية، وتصل سعر الفائدة 11%.

يمكن للعميل تحديد دورية الصرف، لكن تختلف سعر الفائدة.

تمكن الشهادة العميل من الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90 % من قيمتها.

إمكانية إسترداد الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

متاحة للأفراد فقط.