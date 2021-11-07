الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بالشيوخ.. وحلاوة نائبا

كشف المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنَّ حزب «مستقبل وطن» أخطر المجلس باختيار النائب حسام الخولي ممثلًا للحزب أمام المجلس، والنائب محمد حلاوة نائبًا له.

النحاس ممثلًا للهيئة البرلمانية لـ الوفد

وأعلن أيضًا في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، أنَّ حزب الوفد، اختار النائب عبدالعزيز النحاس ممثلًا للهيئة البرلمانية لتحزب أمام المجلس.

إحالة مشروع قانون حماية حقوق المسنين للجان المختصة

كما كشف رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه خطابا من رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتمّ إحالته للجان المختصة.

وبدأ المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ويمثل مشروع القانون، أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.